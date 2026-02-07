La Riviera del Brenta si dota di un nuovo strumento di tutela. È nato l’osservatorio del paesaggio, il primo in Veneto che coinvolge tutti e undici i Comuni, da Noventa Padovana a Mira. L’obiettivo è monitorare e guidare le trasformazioni del territorio, per preservarne le caratteristiche e accompagnare i cambiamenti futuri.

L’ottavo in Veneto per condividere conoscenza, tutela e accompagnamento delle trasformazioni territoriali che riguardano undici Comuni da Noventa Padovana a Mira L’osservatorio è stato presentato oggi venerdì 6 febbraio 2026 dai sindaci e dai loro delegati a Villa Dotti a Dolo, che sarà sede dell’osservatorio stesso il quale si ispira ai principi della convenzione europea del paesaggio e punta a valorizzare il territorio attraverso iniziative partecipate che nascono dal basso, coinvolgendo comunità locali, associazioni e cittadini. Tra gli obiettivi principali figurano la promozione del Museo diffuso della Riviera del Brenta, la valorizzazione del paesaggio agrario di interesse storico e di quello urbano, l’approfondimento dei temi legati alla biodiversità, nonché la diffusione della cultura del paesaggio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Riviera del Brenta

Il 29 novembre 2025, a Villa dei Leoni, si è svolta la cerimonia di premiazione del progetto “La Riviera del Brenta e del Miranese ieri e oggi – Giovani cronisti raccontano”.

Andrea Salmaso, sindaco di Stra, è stato eletto all’unanimità presidente della conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Riviera del Brenta

Argomenti discussi: Nasce l’osservatorio del paesaggio della Riviera del Brenta; Nuovo Osservatorio per le persone con disabilità con background migratorio; Nasce l’Osservatorio permanente della prevenzione e promozione della salute in Valdichiana Aretina; Disabilità e migrazione, nasce un Osservatorio contro le discriminazioni multiple.

Messina: nasce l’Osservatorio provinciale permanente sul Terzo Settore del PDNasce l'Osservatorio provinciale permanente sul Terzo Settore del PD (Partito Democratico) di Messina: uno strumento stabile di ascolto, dialogo e ... 98zero.com

Scuola, nasce l'Osservatorio sulla sicurezza. Anief: servono più risorse e valutazione burnoutCon il decreto numero 11 di gennaio 2026 viene istituito l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Per l’ANIEF si tratta di un provvedimento atteso, perché già dai rapporti.. teleborsa.it

Scuola, nasce l'Osservatorio sulla sicurezza. Il sindacato: servono più risorse e valutazione burnout https://anief.org/stampa/in-primo-piano/57513-anief-su-teleborsa-scuola,-nasce-l-osservatorio-sulla-sicurezza-il-sindacato-servono-pi%C3%B9-risorse-e-valut facebook