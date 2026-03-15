Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji Ricompensa per chi lo ritrovasse

Un gatto siamese di circa un anno è scomparso a Piacenza, precisamente in via Penitenti, al civico 27. La famiglia ha annunciato lo smarrimento e offre una ricompensa a chi lo ritrova. La notizia è stata diffusa per cercare di rintracciare l’animale il prima possibile. La ricerca prosegue senza altri dettagli sulla situazione.

È stato smarrito a Piacenza nella zona di via Penitenti (civico 27) un gatto di razza siamese di circa un anno. Ha un carattere schivo, pauroso e tende a non farsi avvicinare dagli estranei. Probabilmente si è nascosto in qualche garage o locale coperto della zona. Ha microchip e risponde al nome Raji. Della scomparsa sono già state avvisati gli enti preposti alla tutela degli animali. Lauta ricompensa per chi riuscisse a ritrovarlo. Per contatti 3316219073 - Alain IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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