Si è concluso con successo il maxi intervento Aca già iniziate le operazioni di reimmissione dell' acqua | gli aggiornamenti

Da chietitoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una giornata di disagi, le operazioni del maxi intervento dell'Aca sono state completate con successo. Sono già iniziate le operazioni di reimmissione dell’acqua nelle zone interessate. Il lavoro ha coinvolto le province di Chieti e Pescara, dove migliaia di cittadini avevano subito l’interruzione del servizio idrico. La ripresa della fornitura è ora in corso.

Dopo una giornata di disagio, il maxi intervento dell'Aca che ha lasciato senza acqua migliaia di cittadini nelle province di Chieti e Pescara, è terminato.  Secondo l'aggiornamento delle prime ore di martedì 14 aprile,?le attività nei cantieri sono terminate con successo intorno alle ore 2.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Maxi intervento Aca: chiuso il primo dei 13 lavori previsti, in nottata inizia la reimmissione dell'acqua nelle retiÈ stato chiuso il primo cantiere del maxi intervento eseguito dai tecnici dell'Aca nella giornata di lunedì 13 aprile.

Maxi intervento Aca: a tarda sera terminano gli interventi, dall'alba il ritorno dell'acqua lento e monitoratoProseguono regolarmente, nel rispetto dei tempi previsti, i lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica gestita da Aca sull’acquedotto...

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