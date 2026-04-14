Si è concluso con successo il maxi intervento Aca già iniziate le operazioni di reimmissione dell' acqua | gli aggiornamenti

Dopo una giornata di disagi, le operazioni del maxi intervento dell'Aca sono state completate con successo. Sono già iniziate le operazioni di reimmissione dell’acqua nelle zone interessate. Il lavoro ha coinvolto le province di Chieti e Pescara, dove migliaia di cittadini avevano subito l’interruzione del servizio idrico. La ripresa della fornitura è ora in corso.