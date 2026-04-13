Maxi intervento Aca | a tarda sera terminano gli interventi dall' alba il ritorno dell' acqua lento e monitorato

A tarda sera sono terminati gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica gestita da Aca sull’acquedotto Giardino. A partire dall’alba sono iniziati i lavori di reintegro dell’acqua, che si stanno svolgendo in modo lento e sotto monitoraggio. Le operazioni sono in corso nel rispetto dei tempi previsti e riguardano la rete idrica gestita dall’azienda.

Proseguono regolarmente, nel rispetto dei tempi previsti, i lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica gestita da Aca sull’acquedotto Giardino. Secondo quanto comunicato dall'azienda, alle ore 19 sono stati completati 5 interventi su un totale di 13 cantieri attivati, con l’impiego.🔗 Leggi su Chietitoday.it Iniziato il maxi intervento dell'Aca: circa 250 mila persone senz'acquaÈ iniziato questa mattina alle 6 il maxi intervento dell'Aca sulla condotta adduttrice “Giardino”: circa 250 mila abitanti in 19 comuni resteranno... Maxi intervento Aca: chiuso il primo dei 13 lavori previsti, in nottata inizia la reimmissione dell'acqua nelle retiÈ stato chiuso il primo cantiere del maxi intervento eseguito dai tecnici dell'Aca nella giornata di lunedì 13 aprile. Argomenti più discussi: Stop all'acqua per 2 giorni, scendono a 19 i comuni coinvolti: le ultime indicazioni prima del maxi intervento [VIDEO]; Pescara, maxi?intervento Aca sulla rete idrica: chiusure, divieti e misure del Comune; Sospensione erogazione acqua, scendono a 19 i comuni coinvolti; Scuole, impianti sportivi e mercati chiusi a Pescara per il maxi intervento Aca: arriva l'ordinanza del Comune. QUARTO AGGIORNAMENTO Chiuso il primo dei 13 cantieri dell'Aca, per la tarda serata il completamento di quelli più articolati Leggi qui: https://cityne.ws/AvO5h - facebook.com facebook