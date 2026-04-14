Arezzo ospita il Festival della salute mentale, che si svolge dal 14 aprile 2026. La settimana prevede vari eventi, tra incontri, concerti, proiezioni di film, laboratori, dibattiti, attività all’aperto, lezioni e conferenze. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura di sé, degli altri e degli ambienti in cui si vive. La manifestazione coinvolge diverse organizzazioni e professionisti del settore.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Una settimana ricca di appuntamenti tra incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all’aperto, lezioni e conferenze per ricordare quanto sia fondamentale prendersi cura di sé, degli altri e dei luoghi in cui viviamo. Si apre mercoledì 15 aprile la terza edizione del Festival della salute mentale, che quest’anno si svolge dal 15 al 22 aprile diffondendosi ancora di più sul territorio: sono infatti previsti eventi non solo ad Arezzo e in Valdarno ma anche in Casentino, con il coinvolgimento di nuovi enti pubblici che hanno deciso di collaborare alla rassegna organizzata da Università di Siena e Usl Toscana sud est.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si apre il Festival della salute mentale

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