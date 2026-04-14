Si aggira in stazione con uno storditore elettrico

I carabinieri della provincia di Bolzano hanno sorpreso un giovane in possesso di uno storditore elettrico presso la stazione ferroviaria di Bressanone. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi e si è concluso con una denuncia a piede libero. Il giovane è stato fermato mentre si aggirava nei pressi della stazione con l’oggetto in suo possesso.

Si è concluso con una denuncia a piede libero l’intervento condotto nei giorni scorsi dai carabinieri altoatesini presso la stazione ferroviaria di Bressanone che hanno sorpreso un giovane in possesso di uno storditore elettrico.A insospettire le forze dell’ordine – si legge in una nota – è stato.🔗 Leggi su Trentotoday.it Autodifesa aggressione difesa taser Si rincorrono a scuola con uno storditore elettrico: la prof sente il rumore della scaricaImola, 3 marzo 2026 - Si rincorrevano nel corridoio durante la ricreazione, mentre uno dei due impugnava un taser, noto anche come storditore... Studente porta uno storditore elettrico a scuola a Imola: segnalazione di un docente e intervento dei CarabinieriI Carabinieri di Imola hanno sequestrato uno storditore elettrico trovato in possesso di uno studente all’interno di un istituto scolastico del...