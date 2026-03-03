Studente porta uno storditore elettrico a scuola a Imola | segnalazione di un docente e intervento dei Carabinieri

Uno studente di Imola è stato trovato in possesso di uno storditore elettrico all’interno di un istituto scolastico. La segnalazione è partita da un docente, che ha allertato i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno sequestrato l’oggetto. L’episodio si è verificato in una scuola della provincia di Bologna.

