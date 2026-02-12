Sfruttamento della prostituzione nel centro massaggi | condannati marito e moglie

Marito e moglie sono stati condannati per sfruttamento della prostituzione nei loro centri massaggi. La polizia ha scoperto giovani cinesi senza permesso di soggiorno, vestite in modo provocante, in due locali della zona. Durante le perquisizioni, sono stati trovati molti preservativi sia nei centri che nell’abitazione di uno degli imputati. Un testimone ha confermato di aver richiesto e ottenuto servizi sessuali nel centro. La vicenda si è conclusa con le condanne degli imputati, che gestivano illegalmente l’attività.

Annunci online con ragazze in lingerie, preservativi e creme lubrificanti intime. Decine di persone fermate e sentite dagli investigatori La presenza all’interno di due centri massaggi di ragazze cinesi senza permesso di soggiorno e vestite con abiti provocanti, il rinvenimento di numerosissimi preservativi all’interno dei locali nonché nell’abitazione di uno degli imputati, la dichiarazione del teste di aver chiesto e ottenuto di poter ricevere, oltre al “normale” massaggio, anche una prestazione sessuale e il continuo via vai dei clienti, esclusivamente di sesso maschile, portano a una sola conclusione, oltre ogni ragionevole dubbio: nel centro massaggi veniva esercitata la prostituzione e gli imputati sfruttavano le ragazze.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Massaggi Prostituzione

Un uomo italiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Viterbo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravato.

Ultime notizie su Massaggi Prostituzione

