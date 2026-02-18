Frosinone lavori di bitumazione e messa in sicurezza su via Selvotta e via Madonna delle Rose

A Frosinone, i lavori di bitumazione e messa in sicurezza sono iniziati su via Selvotta e via Madonna delle Rose. La causa è il deterioramento delle strade, che ha reso necessarie queste operazioni di sistemazione. Gli operai stanno riparando buche e migliorando l’asfalto per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti e ai pedoni. I lavori sono previsti per alcune settimane e coinvolgono l’intera carreggiata. La riqualificazione delle strade mira a ridurre i disagi e a rendere più agevole il traffico quotidiano.

Interventi sul tratto tra il ponte sul fiume Rio e Corso Volsci per migliorare il manto stradale, garantire sicurezza e rendere più scorrevole la viabilità cittadina Nuovi lavori di manutenzione stradale a Frosinone, dove sono in corso interventi di bitumazione e messa in sicurezza lungo via Selvotta e via Madonna delle Rose. Il tratto interessato va dal ponte sul fiume Rio fino al semaforo all'intersezione con Corso Volsci (Strada Monti Lepini), uno snodo particolarmente trafficato e strategico per la viabilità cittadina. L'intervento prevede il rifacimento del tappetino di usura, con l'obiettivo di migliorare le condizioni del manto stradale e garantire maggiore sicurezza a automobilisti, motociclisti e pedoni.