Un'operazione ha portato all'arresto di 23 persone appartenenti a un clan criminale attivo nel settore degli affari, della droga e del riciclaggio. Le indagini hanno evidenziato come il gruppo abbia modificato le proprie modalità operative, riducendo i comportamenti violenti e puntando su attività imprenditoriali. Le autorità giudiziarie hanno commentato l’intervento come uno dei più rilevanti degli ultimi tempi.

Un clan ancora attivo, che ha cambiato pelle: meno violenza e più capacità imprenditoriale. Sono 23 le persone arrestate in un maxi blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Caserta e del Ros, che ha colpito il clan dei Casalesi, fazione Zagaria, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Il giudice per le indagini prelimari del tribunale partenopeo ha disposto la custodia cautelare in carcere per 19 indagati, mentre altri 4 sono finiti agli arresti domiciliari. L’indagine, avviata nel 2019, ha ricostruito l’operatività della fazione Zagaria in provincia di Caserta, evidenziando ramificazioni anche internazionali, in particolare per il riciclaggio dei capitali tra Spagna e Dubai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Casalesi, il clan che cambia volto: 23 arresti tra affari, droga e riciclaggio. Gratteri: “Indagine di serie A”

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