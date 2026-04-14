Sevizie mortali Confermati due ergastoli

Due persone sono state condannate all'ergastolo per due omicidi avvenuti in circostanze violente. Le vittime sono state uccise in un episodio che ha avuto origine nei boschi legati allo spaccio di droga e si è concluso in una piazzola lungo una superstrada. Le indagini hanno portato alla conferma delle condanne definitive, sottolineando la brutalità dei fatti.

Una violenza brutale, nata nei boschi dello spaccio e finita in una piazzola abbandonata lungo la superstrada. A quasi quattro anni dall’ omicidio, la Corte d’Appello di Torino ha ribadito in secondo grado l’ ergastolo per il capo della banda responsabile della morte di Achraf Zai, marocchino, 24 anni, torturato e ucciso nel 2022. Il suo corpo era stato ritrovato il 6 maggio in una piazzola di sosta invasa dai rifiuti, lungo la diramazione della 336 tra Vanzaghello e Lonate Pozzolo. Sfigurato, irriconoscibile. A restituirgli un nome, i tatuaggi. Dietro a quel ritrovamento, gli investigatori hanno ricostruito una vicenda maturata nel mondo dello spaccio tra i boschi di Pombia (Novara).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sevizie mortali. Confermati due ergastoli Rapina sfociata in omicidio, confermati tre ergastoli e una condanna a 27 anniArriva l’ultimo capitolo giudiziario sulla morte del 76enne Donato Montinaro, avvenuta il 10 giugno del 2022, nella sua abitazione a Castri di Lecce. Omicidio Del Rio: due ergastoli e 20 anni richiestiNel cuore della provincia di Grosseto, la giustizia chiede due ergastoli e vent’anni di reclusione per l’omicidio del Nicolas Matias Del Rio.