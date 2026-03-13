Omicidio Del Rio | due ergastoli e 20 anni richiesti

In provincia di Grosseto, la procura ha chiesto due ergastoli e vent’anni di carcere per l’omicidio di Nicolas Matias Del Rio. La vicenda riguarda un episodio che si è verificato recentemente e su cui si stanno svolgendo le indagini. La richiesta di pena è arrivata nel corso del processo, che si sta svolgendo davanti alla corte competente.

Nel cuore della provincia di Grosseto, la giustizia chiede due ergastoli e vent’anni di reclusione per l’omicidio del Nicolas Matias Del Rio. La procura ha definito il crimine come un atto premeditato, frutto di un piano criminale preciso che ha portato alla morte dell’uomo argentino nel maggio 2024. L’accusa si basa su una ricostruzione dettagliata degli eventi: il sequestro, la rapina e infine l’uccisione per impedire il riconoscimento dei colpevoli. Le richieste penali sono state formalizzate dai sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini davanti alla corte d’assise. La macchina investigativa e le prove raccolte. Gli inquirenti hanno lavorato a ritmi serrati per mesi, collegando i movimenti del furgone alle posizioni dei telefoni cellulari degli imputati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Del Rio: due ergastoli e 20 anni richiesti Articoli correlati Omicidio di Cristina Mazzotti, dopo 50 anni arrivano due ergastoliA quasi cinquant’anni dai fatti, il caso di Cristina Mazzotti torna in aula con una sentenza che ha commosso i familiari della vittima. Cristina Mazzotti, due ergastoli per l’omicidio: sentenza a quasi 50 anni dal sequestroLa Corte d’Assise di Como condanna Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella per l’omicidio volontario aggravato della 18enne rapita nel 1975. Tutti gli aggiornamenti su Omicidio Del Rio due ergastoli e 20... Temi più discussi: Omicidio Del Rio, le richieste dei pm: Lo hanno premeditato, due ergastoli e una condanna a 20 anni; Omicidio Del Rio: la Procura chiede due ergastoli per gli assassini del corriere; Omicidio corriere ad Arcidosso: chiesto l'ergastolo per due imputati; La stretta di mano del padre di Nicolas dopo due richieste di ergastolo – I VIDEO. Omicidio Del Rio, stamani nuova udienzaOggi le requisitorie degli avvocati dei tre imputati accusati di avere ucciso e gettato in un pozzo il corpo del corriere, dopo averlo rapinato. rainews.it Omicidio corriere a Grosseto: chiesto l'ergastolo per due imputatiDue richieste di ergastolo con isolamento diurno e una condanna a 20 anni e sei mesi di reclusione. Sono le pene chieste dalla procura nel processo ... gonews.it Omicidio di Nicolas Matias Del Rio, la Procura ha chiesto pesanti condanne - facebook.com facebook