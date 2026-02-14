Iscrizioni scuola 2026-2027 proroga al 21 febbraio anche per il maltempo | una settimana in più per presentare la domanda

Il Ministero dell'Istruzione ha deciso di prorogare al 21 febbraio la scadenza per le iscrizioni scolastiche del prossimo anno, dopo che il maltempo aveva causato ritardi nelle consegne delle domande. Questa decisione permette a genitori e studenti di completare le pratiche senza fretta, soprattutto nelle zone più colpite dalle allerte meteo. La proroga si applica anche alle scuole di alcune regioni, dove le condizioni atmosferiche hanno impedito di inviare le richieste nei tempi stabiliti.

Ci sarà una settimana in più per presentare le domande di iscrizione alle classi prime per l'anno scolastico 2026-2027. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con circolare del 12 febbraio, ha spostato la scadenza alle ore 20:00 del 21 febbraio 2026, rispetto al termine inizialmente fissato al 14 febbraio.