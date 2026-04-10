Negli ultimi anni, le famiglie italiane si trovano a dover affrontare crescenti preoccupazioni legate ai mutui. Le decisioni della Banca centrale europea sui tassi di interesse hanno portato a un aumento delle rate mensili, rendendo più complicato ottenere nuovi finanziamenti o gestire quelli già in essere. La normativa attuale sui mutui stabilisce che le banche non possono modificare unilateralmente i tassi di interesse sui contratti già firmati, tutelando così i clienti da variazioni improvvise.

Il mutuo è oggi una delle principali preoccupazioni per le famiglie italiane. Negli ultimi anni, infatti, le decisioni della Bce sui tassi di interesse hanno fatto aumentare le rate mensili rendendo più difficile sia ottenere un finanziamento che pagare quelli in corso. Proprio per questo è importante conoscere i limiti entro i quali la banca può intervenire sul contratto. La legge, infatti, prevede delle regole precise e tutela il cliente da cambiamenti non giustificati. Modifiche unilaterali dei contratti bancari, cosa dice la legge?. L’ articolo 118 del Testo Unico Bancario stabilisce le regole per le modifiche unilaterali dei contratti tra i clienti e le banche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Normativa sui mutui, cosa prevede: perché le banche non possono cambiare i tassi

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