Sequestrato capannone con 170 tonnellate di rifiuti tessili | indagato il legale rappresentante

I finanzieri di Caserta hanno sequestrato un capannone carico di 170 tonnellate di rifiuti tessili, perché il legale rappresentante è indagato per gestione illecita. Il blitz si è svolto nell’ambito di operazioni contro lo smaltimento abusivo di rifiuti nella zona nota come “Terra dei Fuochi”. Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto che il capannone veniva utilizzato per depositare materiali senza autorizzazioni, creando un rischio ambientale significativo. La scoperta evidenzia ancora una volta come l’illegalità nel settore dei rifiuti continui a mettere a rischio la salute pubblica e il territorio.

Operazione delle Fiamme Gialle nel territorio della "Terra dei Fuochi": illecita gestione di rifiuti e assenza del certificato di prevenzione incendi Nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell'illecita gestione dei rifiuti nella cosiddetta "Terra dei Fuochi", i finanzieri del Comando Provinciale di Caserta, coordinati dalla Prefettura, hanno sequestrato nei giorni scorsi un capannone di 1.200 m² utilizzato da una società di recente costituzione con sede a Somma Vesuviana. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Capua su segnalazione della Polizia Municipale di Pastorano, hanno permesso di accertare che le balle di indumenti usati, raccolti nei centri urbani, non erano sottoposte ai processi obbligatori di selezione e igienizzazione, rendendole quindi rifiuti tessili.