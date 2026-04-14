Juve Stabia gli amministratori | Lasciati soli da Solmate

Gli amministratori della Juve Stabia hanno dichiarato di essere stati lasciati soli dall’amministratore unico. La loro comunicazione si contrappone all’atmosfera di entusiasmo che si respira sul campo, creando un contrasto evidente tra le parole e i risultati sportivi. La nota si inserisce in un momento di tensione tra la società e le figure di vertice, con le parti coinvolte che hanno reso pubbliche le proprie posizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Un grido d’allarme che contrasta con l’entusiasmo del campo, un paradosso che scuote l’ambiente gialloblù. Mentre la squadra continua a stupire in Serie B, il futuro della Juve Stabia resta appeso a un filo sempre più sottile. Gli amministratori giudiziari, Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, hanno rotto il silenzio con parole durissime nei confronti del socio di maggioranza, Solmate. “ La Juve Stabia è stata lasciata sola ” spiegano senza mezzi termini. “Nonostante i risultati sportivi straordinari, la proprietà non ha mai sostenuto l’amministrazione. È un comportamento immorale: non copre i fabbisogni economici e allo stesso tempo non chiarisce le proprie intenzioni, tenendo il club in ostaggio “.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juve Stabia, gli amministratori: “Lasciati soli da Solmate” I nostri figli lasciati soli con gli schermiEra prevedibile che i genitori del tredicenne che ha tentato di uccidere la sua prof firmassero senza indugio il consenso per il trasferimento in... Leggi anche: Malpensa, studentessa rientrata da Dubai: “Non siamo mai stati lasciati soli”