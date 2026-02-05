I Moretti scrivono ai dipendenti del Constellation di Crans-Montana per spiegare la situazione. Svelano di aver ricevuto molte accuse e di non riuscire a pagare gli stipendi. Nella lettera, affermano di essere vicini ai loro lavoratori e di voler rassicurare tutti, anche se le difficoltà sono evidenti. La vicenda si apre con un senso di dolore e di difesa dalle voci che circolano sui media.

Milano, 5 febbraio 2026 – C’è il dolore “per quanto successo”, c’è la difesa dalle “calunnie dei media”, c’è la volontà di rassicurare i dipendenti “siamo con voi” e ci sono le motivazioni per “i mancati stipendi”. Sono 2 fogli A4 nei quali Jessica e Jacques Moretti, i coniugi titolari del Le Constellation, il locale di Crans-Montana dove un rogo nella notte di capodanno ha fatto 41 morti e 115 feriti (alcuni ancora in gravissime condizioni) la maggior parte giovanissimi. La lettera è stata visionata dal sito “Franceinfo” e viene rilanciata in queste ore riportata un po’ da tutta la stampa internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Tante calunnie su di noi. Non riusciamo a pagare gli stipendi. Siamo con voi”, il testo della lettera dei Moretti ai dipendenti del Constellation di Crans-Montana

Approfondimenti su Moretti Constellation

I proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, i coniugi Moretti, hanno scritto una lettera ai loro dipendenti.

I coniugi Moretti hanno inviato una lettera ai dipendenti del Le Constellation di Crans Montana, spiegando perché non hanno potuto parlare prima.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Moretti Constellation

Argomenti discussi: Mediaset risponde a Corona con un duro comunicato: Libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica; Assolto Padre Marino, il rogazionista accusato di violenza sessuale. Perdono tutti le prime parole dopo la sentenza; Padre Marino dopo anni di calunnie è stato assolto.

Tante calunnie su di noi. Non riusciamo a pagare gli stipendi. Siamo con voi, il testo della lettera dei Moretti ai dipendenti del Constellation di Crans-MontanaMilano, 5 febbraio 2026 – C’è il dolore per quanto successo, c’è la difesa dalle calunnie dei media, c’è la volontà di rassicurare i dipendenti siamo con voi e ci sono le motivazioni per i ... quotidiano.net

Una lettera lunga due pagine di formato A4 firmata «Jessica e Jacques». L'hanno inviata mercoledì ai dipendenti del Le Constellation i coniugi Moretti, proprietari del bar di Crans Montana teatro della strage di Capodanno. La missiva è indirizzata «a tutto il no facebook

Strage a #Crans-Montana, la Procura di #Roma ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i #feriti italiani del #rogo che ha causato #41morti x.com