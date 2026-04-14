Servizio scolastico appena sufficiente gli studenti chiedono più corse e nuovi orari

Gli studenti hanno richiesto un aumento delle corse del servizio scolastico e la modifica degli orari. Attualmente, il servizio viene giudicato “appena sufficiente”, con particolare attenzione alle fasce orarie tra le 7:00 e le 8:00 e tra le 13:00 e le 14:30. Sono state avanzate proposte per potenziare le corse in questi orari e per rivedere i tempi di percorrenza. È stato anche deciso di istituire un tavolo permanente di monitoraggio.

Potenziamento delle corse nelle fasce più critiche (7:00-8:00 e 13:00-14:30), revisione degli orari e dei tempi di percorrenza, istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio. Sono stati questi i temi più importanti affrontati durante il primo incontro del tavolo di lavoro dedicato al.🔗 Leggi su Modenatoday.it Furti e auto danneggiate alla Cittadella universitaria: gli studenti chiedono più controlliIl fenomeno, descritto come ricorrente, soprattutto nelle ultime settimane, sta generando preoccupazione tra chi frequenta quotidianamente la... Gli studenti chiedono più attenzione per la sanità mentale: "L'Unitus deve concentrarsi sulle diversità"Un momento di confronto collettivo volto a rimettere il benessere psicologico al vertice dell'agenda politica locale. Arrivano nuove risorse per il servizio scolastico integrato di RomaIl servizio scolastico integrato della Capitale, gestito da Risorse per Roma si rafforza con l’arrivo di nuove risorse che andranno a rinforzare l’organico di educatrici ed educatori scolastici. Con ... romatoday.it Scuola: aperte le iscrizioni al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2024-25Pisa, 15 aprile 2024 – Sono aperte da oggi le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Pisa per l’anno scolastico 2024-25. C’è tempo fino al 10 giugno per presentare domanda ... lanazione.it