Gli studenti chiedono più attenzione per la sanità mentale | L' Unitus deve concentrarsi sulle diversità

Venerdì 13 marzo, agli ai giardini di piazza del Comune, si è svolta un’assemblea pubblica organizzata dalla Rete degli studenti medi e Percorso Udu, dedicata alla salute mentale e alla cura delle diversità. L'iniziativa ha coinvolto studenti e rappresentanti che hanno discusso di questioni spesso considerate invisibili, chiedendo maggiore attenzione da parte dell'Unitus su questi temi. L'evento ha rappresentato un momento di confronto aperto e diretto.

Un momento di confronto collettivo volto a rimettere il benessere psicologico al vertice dell'agenda politica locale. Sotto i riflettori le fragilità legate ai disturbi alimentari e l'inclusione accademica Ai giardini di piazza del Comune per discutere di ciò che spesso resta invisibile. Venerdì 13 marzo, la Rete degli studenti medi e Percorso Udu hanno organizzato un'assemblea pubblica dedicata alla cura e alla salute mentale, un confronto necessario per accendere i riflettori su temi che toccano da vicino la generazione più giovane. L'iniziativa cade in un momento simbolico, a ridosso della giornata nazionale di sensibilizzazione sui disturbi dell'alimentazione (Dan) e della nutrizione di oggi 15 marzo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Chiusura del pronto soccorso di Cava, gli studenti in piazza: “La sanità pubblica deve essere sempre accessibile”Studenti e cittadini hanno attraversato la città sfilando in corteo a seguito della minaccia di chiusura del Pronto Soccorso del nosocomio... Furti e auto danneggiate alla Cittadella universitaria: gli studenti chiedono più controlliIl fenomeno, descritto come ricorrente, soprattutto nelle ultime settimane, sta generando preoccupazione tra chi frequenta quotidianamente la...