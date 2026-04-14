Servizi per l’infanzia | se sono gratis meglio preoccuparsi

Da ecodibergamo.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In molti casi, i servizi per l’infanzia offerti gratuitamente attirano un numero crescente di utenti, ma spesso non sono disponibili per tutti. Quando i posti sono limitati, le famiglie che ne hanno maggiore bisogno rischiano di non riuscire ad accedere, lasciando scoperti molti bambini. La mancanza di un sistema universale può portare a situazioni in cui l’offerta non riesce a coprire la domanda crescente di questi servizi.

Articolo. Se un servizio è gratuito, ma non è garantito in modo universale, attira più persone, i posti diminuiscono e chi ne ha bisogno rischia di rimanere senza. E così nascono le guerre fra poveri per accaparrarsi un posto al nido o al doposcuola Il prossimo anno il doposcuola di mia figlia alla scuola dell’infanzia sarà gratuito e tenuto dalle sue stesse insegnanti. Non è meraviglioso? No. Sarà un incubo burocratico che si concluderà con mia figlia senza nessun doposcuola. È una lezione che ho imparato ai tempi delle campagne «nidi gratis»: se è gratis, preoccupati. Ho amici in provincia di Bergamo che ne avevano felicemente usufruito: «Fai domanda», dicevano con grande ottimismo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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