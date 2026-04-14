Servizi per i senza fissa dimora l' assessora | Case in parte pronte e da assegnare

A Forlì sono in corso di realizzazione diversi servizi dedicati alle persone senza fissa dimora. L’assessora ha comunicato che alcune delle strutture, tra cui le case di housing first, sono già pronte e pronte per l’assegnazione. Inoltre, nel centro della città verrà aperto un nuovo servizio di pronto intervento sociale, progettato per offrire supporto immediato e migliorare la sicurezza dell’area. Questi interventi mirano a garantire assistenza e tutela a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

Non solo stazione di posta e housing first, servizi pensati per i senza fissa dimora, in centro a Forlì verrà aperto anche un servizio di Pronto intervento sociale, un servizio di "grande presidio e sicurezza che può essere altamente riqualificante per quella parte di città".Ad annunciarlo è.🔗 Leggi su Forlitoday.it Andrea, l’ex principe è ora senza fissa dimora: cacciato nella notte da WindsorDai file Epstein escono nuove foto di Andrea, ex principe e fratello di Re Carlo. Roma: cosparge di alcol e da’ fuoco a 44enne senza fissa dimora e scappa, indagini in corsoUn uomo di 44 anni, privo di fissa dimora, è rimasto gravemente ferito a seguito di un’aggressione avvenuta nella serata di ieri nel quartiere San... Temi più discussi: Al Corvetto il nuovo centro multifunzionale per senza fissa dimora; Dopo quattro mesi di accoglienza per i senza fissa dimora, si conclude l’esperienza presso la foresteria di San Domenico; Ladri in azione a Spazio 37: rubati oggetti personali ai senza fissa dimora; Ospedale Ruggi. Accertata la presenza di tre persone senza fissa dimora. Screening gratuito della vista. Il servizio per i senza fissa dimoraLa Giornata Mondiale della Vista si è tinta di solidarietà, pensando a chi ha più bisogno. Senza dimora, poveri, persone che trovano accoglienza nelle strutture sociali di Bologna. La Fondazione Iapb ... ilrestodelcarlino.it Contrasto alla povertà estrema: Trecento i senza fissa dimora. L’85% è di origine stranieraUna mattinata per approfondire i servizi messi in campo dall’Amministrazione comunale per le persone in condizione di marginalità: l’assessora regionale con delega a Contrasto alle povertà ed Economia ... ilrestodelcarlino.it Poste Italiane: via al servizio passaporti in 26 uffici della Piana --> https://www.luccaindiretta.it/capannori-e-piana/2026/04/14/poste-italiane-via-al-servizio-passaporti-in-26-uffici-della-piana/500190/ - facebook.com facebook A Matera parte un servizio di videointerpretariato LIS da remoto per rendere più accessibili i servizi pubblici x.com