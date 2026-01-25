Roma | cosparge di alcol e da’ fuoco a 44enne senza fissa dimora e scappa indagini in corso

A Roma, un uomo di 44 anni senza fissa dimora è stato aggredito nella serata di ieri nel quartiere San Lorenzo. La vittima è stata cosparsa di alcol e incendiata, riportando ferite gravi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Un uomo di 44 anni, privo di fissa dimora, è rimasto gravemente ferito a seguito di un’aggressione avvenuta nella serata di ieri nel quartiere San Lorenzo di Roma. L’allerta è stata lanciata al numero di emergenza 112 intorno alle 21:00. Intervento dei Carabinieri. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri del nucleo radiomobile, sono giunte sul posto, precisamente all’incrocio tra via dei Sardi e via dei Marsi, dove hanno trovato il 44enne romeno con ustioni su diverse parti del corpo, verosimilmente causate dall’uso di un liquido infiammabile. Un testimone ha riferito ai militari che un altro uomo, anch’esso senza fissa dimora, dopo una lite, ha versato dell’alcol etilico sul corpo della vittima e successivamente gli ha appiccato fuoco, prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Choc a Roma, cosparge di alcol il rivale e gli dà fuocoA Roma, nella zona di San Lorenzo, si è verificata una violenta aggressione tra due senzatetto nella serata di sabato 24 gennaio.

