Andrea, l’ex principe e fratello di Re Carlo, si trova ora senza una casa stabile. È stato sfrattato nella notte da Windsor, qualche giorno dopo l’uscita di nuove foto dai file Epstein che lo mostrano in situazioni compromettenti. La decisione di lasciarlo senza dimora è stata presa rapidamente, lasciandolo a vagare senza una sistemazione definitiva.

Dai file Epstein escono nuove foto di Andrea, ex principe e fratello di Re Carlo. Conseguenza diretta di ciò è lo sfratto di lunedì da Windsor Andrea Mountbatten Windsor è questo il nome completo dell’ex principe reale, fratello di re Carlo, che lunedì notte è stato costretto a lasciare in fretta la sua residenza di Windsor. Da qualche mese Carlo, dopo gli scandali di Epstein, lo ha spogliato delle sue onorificenze: oltre a quella di principe anche quella di duca di York e Cavaliere della Giarrettiera. E il provvedimento di oggi deriva ancora dalla questione legata alla tratta sessuale, in particolare dopo l’uscita di nuove foto relative ad Andrea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Andrea, l’ex principe è ora senza fissa dimora: cacciato nella notte da Windsor

Approfondimenti su Andrea Windsor

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto nella stazione di Milano Cadorna a causa delle condizioni di freddo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Andrea Windsor

Argomenti discussi: Scandalo Epstein, nuova testimonianza chiama in causa l'ex principe Andrea; L’ex principe Andrea di nuovo nella bufera: scoperta una foto con un’altra vittima di Epstein; Nuove accuse per l'ex principe Andrea dopo la diffusione dei file di Epstein; Principe Andrea devastato: la figlia Eugenie lo ha ripudiato, gli tolgono le armi.

L'ex principe Andrea 'sfrattato' da villa Royal Lodge (dal valore di 35 milioni) dopo gli ultimi file EpsteinI file rilasciati dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riguardo il caso Epstein, si sono abbattuti gravemente sull'ex principe ... msn.com

L’ex principe Andrea di nuovo nella bufera: scoperta una foto con un’altra vittima di EpsteinS e l’espulsione da qualsiasi evento familiare o pubblico, il ritiro di ogni titolo e carica e l’esilio forzato in un remoto, piccolo cottage di Sandringham erano sembrati a re Carlo la soluzione defi ... iodonna.it

Bbc: 'L'ex principe Andrea ha lasciato la residenza di Windsor. Ora risiederebbe in un alloggio temporaneo' #ANSA x.com

La nuova immagine che inchioda l'ex principe Andrea lo vede chinato su una ragazza - facebook.com facebook