Raffica di truffe agli anziani | Anap Arezzo in prima linea per prevenzione e tutela

Arezzo torna a preoccuparsi per le truffe agli anziani. Dopo alcuni casi recenti, l’Anap di Arezzo si muove subito per sensibilizzare e proteggere i pensionati del territorio. I truffatori si fingono agenti o postini e cercano di ingannare le persone più anziane, approfittando della loro fiducia. L’associazione invita a fare attenzione e a non condividere mai informazioni personali o denaro con sconosciuti. Le autorità rafforzano i controlli, ma la vigilanza dei cittadini resta fondamentale per evitare che altri cadano nelle trapp

Il presidente Angiolo Galletti: "Non possiamo restare indifferenti. Con la campagna Più Sicuri Insieme, continuiamo a promuovere momenti di confronto e sensibilizzazione per tutti i pensionati" In seguito alle recenti vicende di cronaca, che hanno visto alcuni anziani del territorio di Arezzo e provincia cadere nel mirino di abili truffatori che si fingono agenti di forze dell’ordine o postini, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Arezzo rinnova il forte richiamo alla prevenzione, alla consapevolezza e alla solidarietà verso le persone anziane, che troppo spesso sono bersaglio di malintenzionati.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Arezzo Truffe

Arezzo si trova di nuovo sotto i riflettori per una serie di truffe che stanno colpendo gli anziani del territorio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Arezzo Truffe

Argomenti discussi: Tentativi di furto e truffe: anziani nel mirino in via Aleardi; Truffe porta a porta agli anziani: con il bottino supercar e accessori di lusso; Controlli ad alto impatto nel Brindisino: 4 arresti e 5 denunce tra movida, droga, furti e truffe agli anziani; Controlli ad alto impatto nel Brindisino: 4 arresti e 5 denunce tra movida, droga, furti e truffe agli anziani.

Raffica di truffe agli anziani nel territorio aretino: Anap Arezzo in prima linea per prevenzione e tutelaIl presidente Angiolo Galletti: Non possiamo restare indifferenti. Con la campagna Più Sicuri Insieme, continuiamo a promuovere momenti di confronto e sensibilizzazione per tutti i pensionati ... msn.com

Raffica di truffe agli anziani, Anap: prudenzaMolti i casi di truffe agli anziani, dall’Inps al falso carabiniere. Arezzo e Montevarchi zone particolarmente colpite. Anap prende posizione e raccomanda la massima prudenza, rendendosi disponibile ... teletruria.it

ArezzoTv. . Truffe agli anziani, Anap Arezzo in prima linea per prevenzione e tutela - facebook.com facebook