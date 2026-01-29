Arezzo si trova di nuovo sotto i riflettori per una serie di truffe che stanno colpendo gli anziani del territorio. In queste settimane, diversi pensionati sono stati raggirati da persone che si spacciano per agenti o postini, portando a situazioni di disagio e paura. L’Anap di Arezzo ha deciso di intensificare le iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione, cercando di mettere in guardia le persone più a rischio e di rafforzare il supporto alle vittime.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – In seguito alle recenti vicende di cronaca, che hanno visto alcuni anziani del territorio di Arezzo e provincia cadere nel mirino di abili truffatori che si fingono agenti di forze dell’ordine o postini, l’ Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Arezzo rinnova il forte richiamo alla prevenzione, alla consapevolezza e alla solidarietà verso le persone anziane, che troppo spesso sono bersaglio di malintenzionati. Gli episodi a cui si fa riferimento sono avvenuti nel centro di Arezzo, nelle frazioni di San Leo e Quarata, ma anche a Montevarchi. In alcuni casi hanno portato all’arresto dei malviventi, ma è necessario non abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di truffe agli anziani nel territorio aretino: Anap Arezzo in prima linea per prevenzione e tutela

A Venezia cresce il numero di truffe agli anziani, con un episodio ogni 2 minuti in tutta Italia.

