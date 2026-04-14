Serie D la Lnd ufficializza il programma dei playoff e per il titolo di campione d’Italia

La Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato il calendario ufficiale dei playoff e dei playout per la Serie D. Le partite dei playoff inizieranno il 10 maggio, stessa data di inizio dei playout, coinvolgendo le squadre classificate dal secondo al quinto posto. Nessuna informazione è stata ancora comunicata riguardo alla data della finale o alla determinazione del campione d’Italia.