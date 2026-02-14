Floro Flores non ci sta | Sono due punti persi La carezza di Vigorito in sala stampa

Floro Flores si sfoga dopo il pareggio del suo team, considerando i due punti persi come una occasione mancata. La sua rabbia si accende non solo per il risultato, ma anche per alcuni comportamenti dello staff del Latina che lo hanno infastidito durante la partita. Durante la conferenza stampa, il giocatore si mostra visibilmente nervoso, evidenziando il suo disagio con parole dirette e ferme. Vigorito, presente in sala, gli dedica una carezza, tentativo di calmare gli animi.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è poco da girarci attorno, Floro Flores entra in sala stampa incazzato. Non tanto per il pareggio che, comunque lo amareggia, quanto per alcuni atteggiamenti da parte di appartenenti allo staff del Latina che lo hanno indispettito e snervato. Fatti che lo hanno turbato al di là di una gara che il Benevento, per mole di gioco e occasioni create, lascia due punti per strada contro un Latina poco costruttivo per non dire ‘distruttivo’. “ Dobbiamo prendercela con noi stessi – questo l’esordio del tecnico in sala stampa – perchè se non abbiamo vinto questa partita è solo per demerito nostro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

