Adamant Pierotti suona la carica | Con Fabriano cambieremo rotta

Adamant Pierotti torna a Ferrara con entusiasmo, annunciando un cambio di strategia con Fabriano. La sua presenza ha rinvigorito la squadra, precedentemente stabile ma priva di brillantezza e incisività nell’uno contro uno. Un nuovo percorso che punta a migliorare le prestazioni e a riscoprire le potenzialità del gruppo. Un momento di rinnovamento che potrebbe segnare un passo importante per il team.

Il suo approdo a Ferrara ha dato nuova linfa in regia ad una squadra che da un po’ di tempo viaggiava a velocità di crociera ma a cui mancavano brillantezza e capacità di attaccare l’uomo. Stefano Pierotti sarà l’ex di turno della sfida salvezza di domenica contro Fabriano, e nella sconfitta con San Severo – costata il posto a coach Benedetto – ha fatto partire la rimonta biancazzurra, poi purtroppo non concretizzatasi nel finale. Pierotti, che momento state attraversando? "Abbiamo bisogno di un cambio di rotta, ognuno di noi deve fare del suo meglio per invertire il trend negativo. Ho molta fiducia, ma dobbiamo lavorare tanto per uscire da questo momento". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

