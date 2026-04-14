Serie A su DAZN 5,6 milioni per la 32ª giornata | Como-Inter oltre 1,5 milioni

Nella 32ª giornata di Serie A trasmessa su DAZN, gli ascolti complessivi hanno raggiunto circa 5,6 milioni di spettatori. La partita tra Como e Inter ha registrato oltre 1,5 milioni di visualizzazioni, con una sfida che ha prodotto sette gol. La giornata ha visto una forte attenzione verso le squadre di vertice, contribuendo a un aumento degli ascolti rispetto alle giornate precedenti.

La sfida con 7 gol guida gli ascolti DAZN di una giornata che rilancia la corsa scudetto e le big. Sfiorati i 5,6 milioni (5.567.831) per la 32ª giornata di Serie A Enilive su DAZN: un risultato che conferma la capacità del campionato italiano di tenere incollati milioni di tifosi davanti allo schermo in un momento cruciale della stagione, quando si arriva alle battute finali della volata scudetto. * Fischio di inizio e di fine del match ** Calcolato come AMR al netto dell'intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio iniziofine) e del secondo tempo (fischio iniziofine). Fruizione 'Live +...🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A su DAZN, 5,6 milioni per la 32ª giornata: Como-Inter oltre 1,5 milioni TS – Serie A: la 32ª giornata su Dazn conquista 5,6 milioni di spettatori2026-04-14 17:21:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: TORINO – Sfiorati i 5,6 milioni (5. Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 32ª giornata. Chi è stato scelto per Atalanta-Juve e Como-Inter ma non soloMilan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto.