Durante la ventiseiesima giornata di Serie A, i bomber italiani si sono distinti con prestazioni significative. Tra questi, uno ha dominato in modo particolare, mentre un altro si è confermato come elemento affidabile in attacco. Le partite hanno visto protagonisti queste figure, contribuendo a modificare le posizioni di classifica tra le squadre in lotta per la salvezza e quelle in corsa per i playoff.

La ventiseiesima giornata di Serie A ha messo in luce il valore dei talenti nazionali attraverso prestazioni che hanno spostato gli equilibri tra salvezza e playoff. Mentre a Napoli Guglielmo Caruso scrive una pagina fondamentale per la squadra con una prestazione dominante, a Tortona Tommaso Baldasso guida la rimonta decisiva contro Trento, supportato dall’efficienza chirurgica di Paul Biligha sotto canestro. L’impatto fisico di Caruso e l’efficacia di Biligha. La lotta per la permanenza in massima serie passa inevitabilmente dal controllo dell’area, e Guglielmo Caruso ne è stato l’esempio più lampante nella sfida cruciale contro Treviso. Il centro napoletano ha messo a segno una doppia doppia impressionante, accumulando 13 punti e 14 rimbalzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A, i bomber italiani: Caruso domina e Biligha è infallibile

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