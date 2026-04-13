La presenza russa in Libia risale al 2015, con Mosca che ha sostenuto il generale Haftar e il suo esercito attraverso mercenari del Gruppo Wagner, fornendo armi e supporto diplomatico all’Onu. La situazione nel paese nordafricano si inserisce in un quadro di interessi nel Mediterraneo, dove anche l’Italia ha un ruolo strategico. La complessità delle alleanze e delle azioni mette in evidenza come le dinamiche di potere si sviluppino in modo articolato e spesso nascosto.

La presenza russa in Libia non è recente. Fin dal 2015, Mosca ha adottato un approccio sistematico alla destabilizzazione del paese nordafricano, sostenendo Khalifa Haftar e il suo Esercito nazionale libico (Lna) con mercenari del Gruppo Wagner, sistemi d’arma e copertura diplomatica all’Onu. L’obiettivo strategico era duplice: ottenere una base navale nel Mediterraneo centrale — per affiancare Tartus in Siria — e consolidare un’influenza sull’enorme riserva petrolifera libica stimata in 53 trilioni di piedi cubi di gas naturale. Dopo la caduta del regime di Assad in Siria nel gennaio 2025, che ha privato Mosca di Tartus, la Libia è diventata ancora più cruciale nella proiezione mediterranea russa.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Libia, il Mediterraneo e la guerra nell’ombra. Gli interessi italiani secondo Caruso

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