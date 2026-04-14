Serie A attenta | Palestra Cambiaso Bastoni Liga e Premier all' assalto dei pochi talenti italiani

In Serie A si osserva una crescente attenzione nei confronti di alcuni giovani talenti italiani, tra cui un centrocampista e due difensori. La Liga e la Premier League hanno mostrato interesse per questi calciatori, che rappresentano alcune delle poche speranze del calcio italiano di mantenere un livello competitivo. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di movimenti di mercato e di tentativi di rafforzare le squadre nazionali.

La prima a provarci è stata la Juventus, poi è stata la volta dell'Inter. Adesso si è mosso anche il Milan per Marco Palestra, ma la risposta dell'Atalanta è sempre stata la stessa: "Niente da fare, ce lo teniamo noi". In realtà è una formula di rito, visto che da tempo gli intermediari sono all'opera per governare l'asta che vede le grandi della Premier scatenate sull'esterno 21enne che ha appena conquistato la nazionale maggiore dopo una stagione eccellente in prestito al Cagliari. Dunque le big della Serie A devono fare i conti con la legge del mercato, visto che nelle ricche casse inglesi la spesa di 40 milioni per un terzino sono all'ordine del giorno.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie A, attenta: Palestra, Cambiaso, Bastoni... Liga e Premier all'assalto dei (pochi) talenti italiani Attenta Inter, 2 club di Premier all’assalto di BastoniAlessandro Bastoni è ormai da tempo riconosciuto come uno dei difensori più completi del panorama europeo. Leggi anche: Pronostici di oggi 23 febbraio: la serata dei posticipi con Serie A, Serie C, Premier League, Liga