Attenta Inter 2 club di Premier all’assalto di Bastoni

Due club di Premier League hanno mostrato interesse per Alessandro Bastoni, difensore italiano che gioca in Serie A. Entrambe le squadre hanno avviato trattative per acquistare il calciatore, il quale è considerato uno dei difensori più affidabili del calcio europeo. La situazione è in fase di sviluppo e si attende una decisione finale nelle prossime settimane.

Alessandro Bastoni è ormai da tempo riconosciuto come uno dei difensori più completi del panorama europeo. A 26 anni, il centrale dell'Inter si trova nel pieno della maturità calcistica e rappresenta l'emblema del difensore moderno: solido in marcatura, raffinato tecnicamente, determinante nella costruzione dal basso. Non sorprende, dunque, che il suo nome abbia iniziato a circolare con insistenza tra i top club europei. Secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, riportate da CaughtOffside, Barcellona, Arsenal e Liverpool starebbero monitorando con attenzione la situazione del numero 95 nerazzurro, valutandolo come possibile rinforzo di primo livello per le prossime stagioni.