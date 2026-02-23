Pronostici di oggi 23 febbraio | la serata dei posticipi con Serie A Serie C Premier League Liga

La partita tra Fiorentina e Pisa si gioca per la lotta alla salvezza, poiché i viola cercano punti fondamentali per evitare la zona retrocessione. La sfida si tiene nel derby toscano, dove la pressione aumenta per entrambe le squadre. La vittoria potrebbe cambiare gli equilibri in classifica e dare nuovo slancio ai padroni di casa. I tifosi si aspettano una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. La partita si disputa questa sera nel rispetto delle normative vigenti.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 23 febbraio. Sfida sportivamente drammatica nel derby toscano tra Fiorentina e Pisa con i padroni di casa che hanno bisogno di una vittoria come dell’ossigeno per respirare e che gli permetterebbe di agganciare chi gli sta davanti. Decisamente più tranquilla la sfida di Bologna. In Premier League. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

