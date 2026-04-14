Serginho non si scoraggia | Champions? Il Milan ha le potenzialità per chiudere secondo Credo in Allegri

L'ex calciatore del Milan Serginho ha espresso fiducia nelle possibilità della squadra di chiudere il campionato al secondo posto, confidando nelle capacità dell’allenatore. Durante un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato anche le prospettive in Champions League, mantenendo un atteggiamento positivo e credendo nelle potenzialità del club. Le sue parole riflettono un atteggiamento di speranza e fiducia nel percorso della squadra.

Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è presente un'intervista esclusiva con protagonista l'ex difensore del Milan Sérgio Cláudio dos Santos, anche conosciuto come Serginho. Tra i vari temi, il brasiliano si è soffermato sulla corsa Champions, in cui il Milan è rientrato dopo le ultime giornate di Serie A negative in cui ha perso buona parte del vantaggio accumulato nelle partite precedenti. Il quinto posto ora è distante solo cinque punti, ma nonostante questo, Serginho resta ottimista in vista delle ultime gare della stagione. Sulla qualificazione del Milan in Champions League: «Il Milan ha il destino nelle sue mani e dipende solo da sé stesso, dai risultati che farà.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serginho non si scoraggia: “Champions? Il Milan ha le potenzialità per chiudere secondo. Credo in Allegri” Leggi anche: Serginho: "Milan da Champions, mi fido di Allegri. Leao? Un gol alla Juve per riaccendere l'amore" Serginho: “Milan, mi fido di Allegri ma il 3-5-2 non valorizza gli attaccanti. Leao penalizzato perché …”Serginho, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.