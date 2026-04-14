Serginho non si scoraggia | Champions? Il Milan ha le potenzialità per chiudere secondo Credo in Allegri

Da pianetamilan.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore del Milan Serginho ha espresso fiducia nelle possibilità della squadra di chiudere il campionato al secondo posto, confidando nelle capacità dell’allenatore. Durante un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato anche le prospettive in Champions League, mantenendo un atteggiamento positivo e credendo nelle potenzialità del club. Le sue parole riflettono un atteggiamento di speranza e fiducia nel percorso della squadra.

Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è presente un'intervista esclusiva con protagonista l'ex difensore del Milan Sérgio Cláudio dos Santos, anche conosciuto come Serginho. Tra i vari temi, il brasiliano si è soffermato sulla corsa Champions, in cui il Milan è rientrato dopo le ultime giornate di Serie A negative in cui ha perso buona parte del vantaggio accumulato nelle partite precedenti. Il quinto posto ora è distante solo cinque punti, ma nonostante questo, Serginho resta ottimista in vista delle ultime gare della stagione. Sulla qualificazione del Milan in Champions League: «Il Milan ha il destino nelle sue mani e dipende solo da sé stesso, dai risultati che farà.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Serginho non si scoraggia: “Champions? Il Milan ha le potenzialità per chiudere secondo. Credo in Allegri”

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Serginho: “Milan, mi fido di Allegri ma il 3-5-2 non valorizza gli attaccanti. Leao penalizzato perché …”Serginho, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

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