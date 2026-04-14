Serginho | Milan in Champions non mi preoccupo di chi sta dietro Leao via? Se segna alla Juve …

Serginho, ex difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui ha commentato la qualificazione della squadra alla Champions League. Ha affermato di non essere preoccupato di chi si trova dietro in classifica e ha commentato le voci di mercato riguardanti Leao, specificando che se il giocatore segna contro la Juventus, potrebbe essere un elemento positivo.

Serginho, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Serginho sulla sconfitta del Milan a 'San Siro' contro l'Udinese: «Niente di così strano e anomalo. In questa stagione la squadra ha fatto molto bene contro le grandi, ma ha sofferto parecchio contro le medio piccole. Quando il Milan deve proporre gioco, va più in difficoltà: a 'San Siro' era successo anche con il Parma». Ex Milan, Serginho: "Champions? Se gioca con la personalità del derby." Sul Milan che ha solo 5 punti di vantaggio sul...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serginho: “Milan in Champions, non mi preoccupo di chi sta dietro. Leao via? Se segna alla Juve …” Leggi anche: Serginho: "Milan da Champions, mi fido di Allegri. Leao? Un gol alla Juve per riaccendere l'amore" Gherarducci: “Milan, Allegri non mi piace come gioca. Ma chi se lo compra uno come Leao?”Giorgio Gherarducci, conduttore radiofonico e storico componente - con Carlo Taranto (ora uscito dal gruppo) e Marco Santin - della Gialappa's Band,...