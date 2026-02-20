Milan Leao | Da centravanti posso fare più gol Quando Allegri me lo ha detto …

Rafael Leao ha spiegato che il suo ruolo di centravanti potrebbe aiutarlo a segnare più gol, dopo che Allegri gli ha suggerito di adattarsi a questa posizione. Il portoghese, classe 1999, ha condiviso che il cambio di ruolo gli permette di inserirsi più spesso in area e di contribuire maggiormente alla fase offensiva del Milan. Durante l’intervista, ha anche raccontato come questa richiesta gli abbia dato nuova fiducia e motivazione. Leao continua a lavorare per migliorarsi e si prepara alle prossime partite con entusiasmo.

Rafael Leao è uno dei giocatori più rappresentativi di questo Milan. L'esterno portoghese è arrivato in rossonero dal Lille nel 2019 per 35 milioni di euro (bonus inclusi). In sette stagioni con la maglia del Diavolo, Rafa ha messo a referto 79 gol e 64 assist in 280 presenze. A partire dalla stagione 202324 indossa la maglia numero 10, ereditata dall'ex compagno di squadra Brahim Diaz. Nella giornata di oggi Rafael Leao ha rilasciato un'intervista esclusiva a CBS Sports. Tra i vari temi trattati, il numero 10 rossonero, ha parlato anche del nuovo ruolo da centravanti e del suo rapporto con Massimiliano Allegri.