Voeller analizza la sfida tra Füllkrug e Malen, sottolineando le aspettative su entrambi gli attaccanti. L’ex bomber tedesco evidenzia le qualità di Niclas, che oltre alla forza fisica mostra impegno anche nel supporto ai compagni. La partita tra Gasp e Allegri promette di essere una battaglia tattica tra due grandi allenatori, con i protagonisti in campo pronti a fare la differenza.

"Mi avevano invitato per venire a Roma giovedì sera, lo Stoccarda voleva includermi nella delegazione per la partita di Europa League, ma avevo degli impegni in federazione e non sono potuto essere all’Olimpico. Domenica sera però mi metterò sul divano per gustarmi questo Roma-Milan che promette bene: sarà una bella partita". Rudi Voeller ha un interesse di cuore e uno di bottega, per il duello di domani. Il cuore è giallorosso, da ex attaccante romanista; la sua bottega è la nazionale tedesca, di cui è direttore. E l’avventura di Niclas Füllkrug in rossonero lo riguarda da vicino, a cinque mesi dalla Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Voeller: "Da Füllkrug e Malen mi aspetto grandi cose. Tra Gasp e Allegri sarà una battaglia"

