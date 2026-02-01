Pallavolo Serie A2 Emma Villas in missione a Cantù! E’ vietato sbagliare Il ritorno di Porro | Mi aspetto una gara complicata

Questa sera alle 17,30 l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena scende in campo a Cantù contro la Campi Reali. I senesi sanno di non poter permettersi errori in questa partita, che si preannuncia difficile, soprattutto con il ritorno di Porro in squadra. L’allenatore avverte che sarà una gara complicata, ma la squadra è pronta a fare il massimo.

Quarta giornata del girone di ritorno per l’ Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che oggi alle 17,30 sfiderà la Campi Reali Cantù al Palafrancescucci di Casnate con Bernate in provincia di Como. La partita è fondamentale per entrambe le compagini: il sodalizio toscano vuole rientrare tra le prime otto mentre i canturini hanno bisogno di risalire la classifica per centrare la salvezza. Entrambe, quindi, cercheranno di conquistare il massimo dei punti. Nonostante alcune assenze importanti, coach Petrella ha potuto contare nuovamente sul palleggiatore Simone Porro (nella foto), rimasto fermo durante il girone di andata per problemi fisici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la sconfitta contro Ravenna, la Emma Villas Codyeco Lupi Siena torna al PalaEstra con rinnovata determinazione.

