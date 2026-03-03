Italia-Svezia oggi Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario tv programma streaming

Oggi, martedì 3 marzo, la Nazionale italiana di calcio femminile affronta la Svezia nella prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027, inserita nel Gruppo 1 della Lega A. La partita si gioca alle ore 18 e viene trasmessa in diretta televisiva e streaming. La sfida si svolge in Italia, con le due squadre pronte a scendere in campo.

La Nazionale italiana di calcio femminile debutta nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Oggi, martedì 3 marzo, le azzurre sfidano la Svezia nella prima giornata del Gruppo 1 della Lega A: calcio d’inizio alle ore 18.15 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e disponibile anche in streaming su RaiPlay. Si tratta di un esordio storico per la selezione femminile nell’impianto calabrese. In palio ci sono punti pesanti in un girone di altissimo livello che comprende anche Danimarca e Serbia: solo la prima classificata conquisterà il pass diretto per la Coppa del Mondo 2027 in Brasile, senza passare dagli spareggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dall'adrenalina degli Europei 2025 alla nuova rincorsa verso il palcoscenico più ambito.

