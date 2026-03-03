Oggi alle 18, la Nazionale italiana di calcio femminile affronta la Svezia nella prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027, gara valida per il Gruppo 1 della Lega A. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, segnando l’esordio ufficiale delle azzurre in questa fase di qualificazione.

La Nazionale italiana di calcio femminile debutta nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Oggi, martedì 3 marzo, le azzurre sfidano la Svezia nella prima giornata del Gruppo 1 della Lega A: calcio d’inizio alle ore 18.15 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e disponibile anche in streaming su RaiPlay. Si tratta di un esordio storico per la selezione femminile nell’impianto calabrese. In palio ci sono punti pesanti in un girone di altissimo livello che comprende anche Danimarca e Serbia: solo la prima classificata conquisterà il pass diretto per la Coppa del Mondo 2027 in Brasile, senza passare dagli spareggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Svezia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming

Italia-Svezia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, tv, programma, streamingLa Nazionale italiana di calcio femminile debutta nelle qualificazioni ai Mondiali 2027.

Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Svezia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming

Tutto quello che riguarda Italia-Svezia oggi in tv,...

Temi più discussi: Dove vedere Italia-Svezia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere in tv Italia-Svezia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Italia-Svezia, qualificazioni Mondiali femminili: orario e dove vederla in diretta; Hockey su ghiaccio Donne.

Italia-Svezia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streamingLa Nazionale italiana di calcio femminile debutta nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Oggi, martedì 3 marzo, le azzurre sfidano la Svezia nella prima ... oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Svezia, Qualificazioni Mondiali calcio 2027: orario, programma, streamingDall’adrenalina degli Europei 2025 alla nuova rincorsa verso il palcoscenico più ambito. Per la Nazionale Italiana di calcio femminile si apre una ... oasport.it

Lisa Boattin ai microfoni di StrettoWeb invita tutta Reggio Calabria a riempire il "Granillo" in vista di Italia-Svezia. #ReggioCalabria #StadioOresteGranillo #ItaliaSvezia #NazionaleFemminileItaliana #LisaBoattin #Intervista #BigMatch #News #Video #StrettoWe - facebook.com facebook

Italia-Svezia al Granillo, Reggio accoglie le Azzurre: a Palazzo Alvaro l’incontro con Sara Gama x.com