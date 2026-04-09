Sabato 11 aprile 2026 va in onda la quarta puntata serale di Amici 25, trasmessa su Canale 5. Durante la serata, due ballerini e una cantante saranno al ballottaggio finale per l’eliminazione. Le anticipazioni indicano che alcuni allievi si troveranno a rischio, ma non sono ancora stati comunicati i nomi coinvolti. La puntata segna un momento importante nel percorso del talent prima delle prossime fasi.

Il Serale di Amici 25 entra sempre più nel vivo e, con la quarta puntata in onda sabato 11 aprile 2026 su Canale 5, il percorso degli allievi si fa decisivo. Dopo la registrazione del 9 aprile, infatti, emergono dettagli precisi su manche, ballottaggi e ospiti. La quarta puntata del serale di Amici 25 in onda l'11 aprile 2026 si apre con la prima manche che vede contrapposti Zerbi-Celentano contro Emanuel Lo e Anna Pettinelli. A vincere sono gli Zerbi-Cele, che conquistano il primo punto della serata. Il guanto di sfida tra Nicola e Alessio, voluto da Alessandra Celentano, mette in evidenza versatilità e tecnica. Nicola ottiene la vittoria dopo una prova su più stili, mentre si accende una discussione sull’equità della sfida. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amici 25, anticipazioni quarta puntata serale 11 aprile 2026: due ballerini e una cantante al ballottaggio finale per l’eliminazione, chi rischia?

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