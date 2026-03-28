Un giudice di Agrigento ha disposto i domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico per tre persone residenti a Canicattì, due fratelli di 47 e 43 anni e un 23enne. Le misure sono state adottate dopo il loro arresto per un presunto sequestro di persona, minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere. Gli arresti sono stati convalidati e le accuse contestate dagli inquirenti.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti degli uomini accusati di aver prelevato con la forza due giovani dalle loro abitazioni individuati come gli aggressori del nipote del 47enne e del 43enne Arresti convalidati e misura cautelare dei domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico. Lo ha deciso il gip del tribunale di Agrigento per due fratelli di 47 e 43 anni e un 23enne, tutti residenti a Canicattì, accusati di sequestro di persona, minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere. I tre indagati, difesi dagli avvocati Calogero Meli e Angelo Giorgianni, durante l'udienza di convalida, hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - "Sequestro lampo per un regolamento di conti": il giudice ordina i domiciliari per i tre indagati

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