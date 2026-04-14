Le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione che ha portato al sequestro di migliaia di lampade e sedie di design contraffatte. L'azione, chiamata

Blitz della Finanza, operazione «Gamba corta». E stavolta la gamba corta ce l'hanno i tarocchi del design italiano. L'operazione è partita infatti da Torino, dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, ma ha toccato mezza Italia, compresa la nostra Milano. Risultato: oltre 6.500 lampade e sedie «iconiche» finite sotto sequestro, 14 persone denunciate. Roba che sembrava uscita dalle pagine di una rivista di arredamento di lusso, invece arrivava dritta dritta dalla Cina, con tanto di marchio falsificato e zero rispetto per le regole. I finanzieri hanno iniziato a guardare, monitorare negozi, magazzini, piattaforme online. Roba da segugi: flussi strani, importazioni sospette, stoccaggi che puzzavano di fregatura lontano un miglio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sequestrate migliaia di lampade e sedie iconiche di design "taroccate"

Falso made in Italy, lampade e sedie di design taroccate: maxi-sequestro da 6.500 pezzi e 14 persone denunciateMaxi-operazione della guardia di finanza contro la contraffazione nel design: 14 persone denunciate e oltre 6.

Blitz nei negozi (anche di Milano) che vendevano lampade e sedie di design “tarocche”È coinvolta anche Milano nell’operazione della guardia di finanza a tutela del “Made in Italy” che ha portato al sequestro di oltre 6.

Argomenti più discussi: Tutela del Made in Italy, sequestrate migliaia di lampade e sedute iconiche: Sono contraffatte; CRIMINALITÀ, contraffazione del Made in Italy. Arredamento: sequestrate migliaia di lampade e di sedute recanti falsi marchi di noti brand; Lampade e arredi di design contraffatti, migliaia di prodotti sequestrati. Coinvolto anche il Vicentino; Sequestrate migliaia di lampade e sedute per contraffazione di modellli iconici di noti brand del design Italiano Archivi.

Radio DolceMusica by ITR. . 13/04/2026 – OPERAZIONE “GAMBA CORTA” Tutela del Made in Italy nel settore dell’arredamento, sequestrate migliaia di lampade e sedute per contraffazione di modelli iconici di noti brand del design italiano. 14 soggetti denun - facebook.com facebook

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