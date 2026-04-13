Blitz nei negozi anche di Milano che vendevano lampade e sedie di design tarocche

Le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione in diversi negozi, tra cui alcuni a Milano, che vendevano lampade e sedie di design falsificate. Durante i controlli, sono stati sequestrati più di 6.000 articoli contraffatti, con l’obiettivo di tutelare i marchi italiani e contrastare il mercato illecito. L’intervento ha coinvolto anche attività commerciali di diverse città, con l’intento di fermare la vendita di prodotti non autentici.

È coinvolta anche Milano nell’operazione della guardia di finanza a tutela del “Made in Italy” che ha portato al sequestro di oltre 6.500 lampade e sedie di design contraffatte (e alla denuncia di 14 persone).Come è iniziata l’operazioneL’operazione - chiamata “Gamba corta” e porta avanti dal.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Falso made in Italy, lampade e sedie di design taroccate: maxi-sequestro da 6.500 pezzi e 14 persone denunciateMaxi-operazione della guardia di finanza contro la contraffazione nel design: 14 persone denunciate e oltre 6.

Lampade e arredamento di design contraffatti, indagini anche a Milano e Varese: 14 denunciatiMilano, 13 aprile 2026 – Sono coinvolte anche Milano e Varese nell’operazione della Guardia di Finanza di Torino a tutela del Made in Italy nel...