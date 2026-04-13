Iran la guerra in diretta | negoziati falliti via al blocco di Hormuz Trump attacca Leone XIV | Senza di me non sarebbe Papa
Oggi alle 16, i porti iraniani sono stati ufficialmente bloccati dagli Stati Uniti, in seguito al fallimento dei negoziati avvenuti a Islamabad. La decisione arriva dopo una serie di tensioni cresciute tra Iran, Israele e Stati Uniti, con l'annuncio di un blocco di Hormuz. Nel frattempo, il presidente americano ha criticato duramente il leader religioso, dichiarando che senza il suo intervento non sarebbe stato eletto papa.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, di oggi lunedì 13 aprile: parte oggi alle 16 il blocco dei porti iraniani annunciato dagli USA dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad. Trump attacca il Papa: "È un debole, pessimo su politica estera".🔗 Leggi su Fanpage.it
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