In arrivo una luce verde sul cofano dell’auto

Quando si aziona il freno, oltre alle luci rosse dietro, si accenderà anche una luce verde sul cofano anteriore dell’auto. La novità sarà testata a breve, anche se ancora non si conoscono i dettagli tecnici o quando sarà disponibile su strada. La casa produttrice ha spiegato che questa funzione potrebbe migliorare la visibilità e la sicurezza durante la guida.

di Federico Garau – La sicurezza stradale è sempre oggetto di studio per scongiurare terribili incidenti e garantire l’incolumità degli automobilisti. Una recente ricerca ha introdotto una nuova funzione che potrebbe risultare utile durante la guida: si tratta di una luce verde, che andrebbe ad aggiungersi agli altri segnali per migliorare l’attraversamento degli incroci. La proposta arriva da un gruppo di ricerca dell’università di Tecnologia di Graz (Austria). Secondo lo studio portare l’attenzione sulla parte anteriore del veicolo, vale a dire il cofano, porterebbe a un miglioramento delle statistiche relative alla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

La luce verde sul cofano dell’auto rappresenta un elemento di sicurezza importante.

IN ARRIVO UNA LUCE VERDE OBBLIGATORIA SUL COFANO DELL'AUTO: ECCO A COSA SERVE E PERCHÉ È IMPORTANTE!

