Alex Marquez ha recentemente attirato l’attenzione nel mondo MotoGP grazie alle sue ambizioni di carriera e al trasferimento programmato a KTM nel 2027. Il pilota spagnolo ha spinto il team a presentare un’offerta doppia per il contratto di quell’anno, suscitando interesse tra gli addetti ai lavori. La sua decisione di cambiare squadra è al centro delle discussioni del paddock in vista della prossima stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il pilota spagnolo Alex Marquez ha recentemente attirato l’attenzione del mondo MotoGP con le sue ambizioni di carriera e il suo imminente trasferimento a KTM, previsto per il 2027. Dopo un secondo posto nella classifica del campionato del 2025, la sua valutazione di mercato è aumentata notevolmente, spingendolo a negoziare un contratto più vantaggioso. Le prime trattative tra Marquez e KTM sono state segnate da un’offerta iniziale insoddisfacente, secondo quanto riportato dal giornalista Manuel Pecino. Marquez, che attualmente guadagna circa 400. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alex Marquez spinge KTM a presentare un’offerta doppia per il contratto del 2027.

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