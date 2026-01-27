Quell' angolo di Monza che è come Singapore e Hong Kong ma non per i grattacieli

Monza ospita un quartiere che richiama lo stile di Singapore e Hong Kong, non per architettura o altezza degli edifici, ma per un’atmosfera e un’urbanizzazione che si distinguono nel contesto locale. Questa zona rappresenta un esempio di come alcune caratteristiche urbane possano richiamare ambienti lontani, offrendo uno spunto di riflessione sulla diversità e l’evoluzione delle città italiane.

Può sembrare strano, eppure c'è qualcosa che accomuna il quartiere di Monza alle due metropoli. Lo ha scoperto il Coordinamento dei comitati e delle associazioni di Monza A Monza c'è un quartiere che è come Singapore e Hong Kong. Non certo per storia o skyline, grattacieli o edifici da lasciare a bocca aperta. Quello che accomuna il quartiere Cazzaniga alle metropoli orientali è la densità abitativa. Oltre 8mila abitanti per chilometro quadrato. Lo annuncia – e lo denuncia – il Coordinamento dei comitati e delle associazioni di Monza, in un documento inviato al Comune e dove analizza l'ennesimo intervento di costruzione edilizia in città.

