La Cina spinge per far diventare Hong Kong il simbolo del diritto e dell’autonomia. Nel suo piccolo, anche l’Italia ha il suo ruolo in questa sfida. A quasi sei anni dall’entrata in vigore della legge sulla sicurezza, la città continua a essere al centro di tensioni e dibattiti. La questione, che coinvolge diversi attori internazionali, rimane calda e ancora tutta da definire.

Unidroit scrive convenzioni e leggi per gli stati membri. Da quest'anno, oltre alla sua sede romana, avrà un ufficio nell'ex colonia inglese. Un'operazione di propaganda a cui ci siamo prestati A quasi sei anni dall’imposizione della Legge sulla sicurezza di Hong Kong, l’ex colonia inglese è stata quasi del tutto inglobata nel sistema cinese. I fermi, gli arresti, i processi: tutto ha contribuito a far calare il clima di paura e censura che voleva la leadership di Pechino sulla città. E tutti sanno che quello che un tempo era il luogo di proiezione della Repubblica popolare nel business internazionale, di expat e occidentali, variopinto e libero, è stato cancellato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Cina vuole che Hong Kong diventi il simbolo del diritto. E l’Italia nel suo piccolo contribuisce

